Бербок у Великій Димерці пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням

Під час візиту до Великої Димерки під Києвом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо. Очевидно, що тут навмисне закладали не лише протитанкові, а й протипіхотні міни", – зазначила Бербок.

Їй повідомили, що після відходу російських військ з-під Києва "міни були виявлені навіть у дитячих іграшках у приватних квартирах, які, очевидно, не мали іншої мети, окрім вбивства невинних людей, навіть дітей". Бербок пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням.

У Великій Димерці, Німеччина, вже підтримує цивільний проєкт з розмінування. Федеральний уряд виділив загалом шість мільйонів євро на знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів неурядовій організації Halo. За даними Федерального міністерства закордонних справ, до кінця року планується збільшення ще на мільйон євро. Цього тижня міністр оборони Крістіне Ламбрехт також оголосила, що українські військові навчатимуться розмінуванню в Німеччині.

Нагадаємо, 10 вересня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула до Києва.