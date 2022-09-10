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Бербок в Большой Дымерке пообещала дальнейшую помощь с разминированием

Суббота, 10 сентября 2022, 14:51

Во время визита в Большую Дымерку под Киевом глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

"То, что я здесь вижу, более чем ужасно. Очевидно, что здесь специально закладывали не только противотанковые, но и противопехотные мины", – отметила Бербок.

Ей сообщили, что после ухода российских войск из-под Киева "мены были обнаружены даже в детских игрушках в частных квартирах, которые, очевидно, не имели другой цели, кроме убийства невинных людей, даже детей". Бербок пообещала дальнейшую помощь с разминированием.

В Большой Дымерке, Германия, уже поддерживает гражданский проект по разминированию. Федеральное правительство выделило в общей сложности шесть миллионов евро на обезвреживание взрывоопасных боеприпасов неправительственной организации Halo. По данным Федерального министерства иностранных дел, до конца года планируется увеличение еще на миллион евро. На этой неделе Министр обороны Кристине Ламбрехт также объявила, что украинские военные будут учиться разминированию в Германии.

Напомним, 10 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла в Киев.

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