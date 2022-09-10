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Шольц запевнив, що Німеччина готова до зупинки постачання газу Росією

Субота, 10 вересня 2022, 15:15

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна підготувалася до зупинки Росією газопостачання.

Про це він сказав у відеозверненні у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми мобілізуємося як країна, тому що ми солідарна країна. Ми це переживемо", — сказав Шольц.

"Ми живемо в серйозні часи", - сказав політик. За його словами, це відчувають не тільки люди в Україні, але й "ми в Європі та багато хто в світі".

"Але Німеччина підготувалася – наприклад, що Росія значною мірою припинить постачання газу" - зазначив Шольц.

Росія минулого тижня припинила постачання газу по Nord Stream 1. Після цього речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.

Федеральний уряд готується до того, що така ситуація збережеться.

Німецький канцлер згадав про будівництво терміналів зрідженого газу на північному узбережжі Німеччини, порівняно високий рівень заповнення газосховищ, заплановане використання вугільних електростанцій для виробництва електроенергії та продовження роботи атомних електростанцій. Крім того, федеральний уряд склав пакет допомоги, щоб допомогти людям. "Ніхто не залишиться на самоті", неодноразово обіцяв він.

Раніше країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися на газовий шантаж Росії.

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Німеччина Енергетика

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