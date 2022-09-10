Шольц заверил, что Германия готова к остановке поставок газа Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна подготовилась к остановке Россией газоснабжения.

Об этом он сказал в видеообращении в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", – сказал Шольц.

"Мы живем в серьезные времена", - сказал политик. По его словам, это чувствуют не только люди в Украине, но и "мы в Европе и многие в мире".

"Но Германия подготовилась - например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", - отметил Шольц.

Россия на прошлой неделе прекратила поставки газа по Nord Stream 1. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставкой газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции.

Федеральное правительство готовится к тому, что подобная ситуация сохранится.

Немецкий канцлер упомянул о строительстве терминалов сжиженного газа на северном побережье Германии, сравнительно высоком уровне заполнения газохранилищ, запланированном использовании угольных электростанций для производства электроэнергии и продолжении работы атомных электростанций. Кроме того, федеральное правительство составило пакет помощи, чтобы помочь людям. "Никто не останется в одиночестве", неоднократно обещал он.

Ранее страны Балтии призвали Германию не поддаваться газовому шантажу России.