Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британські депутати і прем’єрка присягнули на вірність новому королю

Субота, 10 вересня 2022, 16:23

Високопоставлені депутати, включаючи прем'єр-міністра Ліз Трасс, склали нову присягу на вірність королю Чарльзу III на спеціальній сесії парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Спікер Палати громад Ліндсей Хойл відкрив засідання, склавши присягу, а потім це зробив Пітер Боттомлі, який найдовше був членом парламенту.

Хойл сказав, що "часові обмеження" означають, що лише невелика кількість депутатів може сьогодні скласти присягу.

Трасс була серед тих, хто прийняв обітницю, промовивши слова: "Я клянусь всемогутнім Богом, що буду вірною Його Величності королю Чарльзу, його спадкоємцям і наступникам, згідно із законом, хай допоможе мені Бог".

На рідкісному засіданні члени парламенту та колеги збираються другий день поспіль, щоб вшанувати покійну королеву Єлизавету II.

Парламент більше не збиратиметься на засідання, доки не закінчиться період національної жалоби після державного похорону королеви.

Раніше міністри уряду відвідали Раду престолонаслідування в Сент-Джеймсському палаці, де Чарльза офіційно проголосили сувереном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії

"Путін робить те саме, що робив Гітлер", – заявив у 2014 році принц Чарльз. Ця заява порушувала протокол та викликала гучний дипломатичний скандал.
9 вересня 2022 — Володимир Куренной, для Європейської правди

США на порозі виборів: що зміниться у підтримці України та ЗСУ у 2023 році

Альона Гетьманчук: "Ми не знаємо, чи вірить у нашу перемогу особисто Байден. Тому сьогоднішній контрнаступ ЗСУ – дуже важливий і в цьому сенсі".
9 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Альона Гетьманчук

Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету ІІ

Єлизавета ІІ стала останнім монархом Британської імперії... Нині королева, хай і непрямо, висловлювалася на підтримку України...
8 вересня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда