Британські депутати і прем’єрка присягнули на вірність новому королю

Високопоставлені депутати, включаючи прем'єр-міністра Ліз Трасс, склали нову присягу на вірність королю Чарльзу III на спеціальній сесії парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Спікер Палати громад Ліндсей Хойл відкрив засідання, склавши присягу, а потім це зробив Пітер Боттомлі, який найдовше був членом парламенту.

Хойл сказав, що "часові обмеження" означають, що лише невелика кількість депутатів може сьогодні скласти присягу.

Трасс була серед тих, хто прийняв обітницю, промовивши слова: "Я клянусь всемогутнім Богом, що буду вірною Його Величності королю Чарльзу, його спадкоємцям і наступникам, згідно із законом, хай допоможе мені Бог".

На рідкісному засіданні члени парламенту та колеги збираються другий день поспіль, щоб вшанувати покійну королеву Єлизавету II.

Парламент більше не збиратиметься на засідання, доки не закінчиться період національної жалоби після державного похорону королеви.

Раніше міністри уряду відвідали Раду престолонаслідування в Сент-Джеймсському палаці, де Чарльза офіційно проголосили сувереном.