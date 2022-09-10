Британские депутаты и премьер присягнули на верность новому королю

Высокопоставленные депутаты, включая премьер-министра Лиз Трасс, приняли новую присягу на верность королю Чарльзу III на специальной сессии парламента.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BBC.

Спикер Палаты общин Линдсей Хойл открыл заседание, приняв присягу, а затем это сделал Питер Боттомли, который дольше всего был членом парламента.

Хойл сказал, что "временные ограничения" означают, что лишь небольшое количество депутатов может сегодня принять присягу.

Трасс была среди тех, кто принял обет, произнеся слова: "Я клянусь всемогущим Богом, что буду верен Его Величеству королю Чарльзу, его наследникам и преемникам, по закону, да поможет мне Бог".

На редком заседании члены парламента и коллеги собираются второй день подряд, чтобы почтить покойную королеву Елизавету II.

Парламент больше не будет собираться на заседание, пока не закончится период национального траура после государственного похорон королевы.

Ранее министры правительства посетили Совет престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце, где Чарльза официально провозгласили сувереном.