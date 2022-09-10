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Латвія планує придбати у Норвегії протикорабельні ракети NSM 

Субота, 10 вересня 2022, 18:40

Міністерство оборони Латвії 9 вересня ухвалило рішення розпочати переговори щодо закупівлі ракетних систем NSM (Naval Strike Missile), які виготовляє норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Інтерес до постачання протикорабельних ракет виявили п'ять виробників. Рішення на користь Kongsberg Defence & Aerospace було ухвалено після аналізу ринку та отриманих пропозицій.

Наразі ракетні системи NSM перебувають на озброєнні США, Норвегії, Німеччини, Австралії, Канади, Великої Британії, Польщі, Іспанії та Румунії.

Маса ракети становить 400 кг, дальність сягає 185 км. Ракетні системи можуть бути встановлені як на березі (як батареї берегової оборони), так і на палубі корабля або на автомобільному шасі.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Калле Лаанет та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс підписали на саміті НАТО в Мадриді протокол про наміри, який створює основу для спільних закупівель систем протиповітряної оборони.

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Латвія

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