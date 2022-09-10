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Латвия планирует приобрести у Норвегии противокорабельные ракеты NSM

Суббота, 10 сентября 2022, 18:40

Министерство обороны Латвии 9 сентября приняло решение начать переговоры по закупке ракетных систем NSM (Naval Strike Missile), производимых норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Интерес к поставкам противокорабельных ракет проявили пять производителей. Решение в пользу Kongsberg Defence&Aerospace было принято после анализа рынка и полученных предложений.

В настоящее время ракетные системы NSM находятся на вооружении США, Норвегии, Германии, Австралии, Канады, Великобритании, Польши, Испании и Румынии.

Масса ракеты составляет 400 кг, дальность достигает 185 км. Ракетные системы могут быть установлены как на берегу (как батареи береговой обороны), так и на палубе корабля или на автомобильном шасси.

Напомним, министр обороны Эстонии Калле Лаанет и министр обороны Латвии Артис Пабрикс подписали на саммите НАТО в Мадриде протокол о намерениях, который создает основу для совместных закупок систем противовоздушной обороны.

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Латвия

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