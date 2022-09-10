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Чарльз чи Карл: посол Британії пояснила, як називати нового короля

Субота, 10 вересня 2022, 20:04

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що навіть українською продовжить називати нового короля Чарльзом – так, як це було, коли він ще був принцом Валійським.

Про це вона сказала під час телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

"Ви знаєте, що англійською правильно його називати Чарльз. Навіть коли ми говорили українською мовою, коли він був принцом Валійським, і тепер, коли він став Чарльзом ІІІ, ми будемо продовжувати так його називати" - сказала посол.

"Але як це буде українською, я думаю, що лінгвістам доведеться якось з цим розібратися і дійти порозуміння. Але англійською ми будемо його називати King Charles, тобто Чарльз ІІІ" - наголосила вона.

Слід зазначити, що в українських ЗМІ використовується і "традиційна" версія написання монаршого імені Карл, що вживалася також щодо попередніх монархів Карла I та Карла II. Таку форму спершу використала також українська служба BBC, однак пізніше перейшла до вживання імені Чарльз.

Нагадаємо, у суботу в Сент-Джеймському палаці Лондона відбулася історична церемонія проголошення нового короля Великої Британії.

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Велика Британія

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