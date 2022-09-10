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Чарльз или Карл: посол Британии объяснила, как называть нового короля

Суббота, 10 сентября 2022, 20:04

Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что даже на украинском продолжит называть нового короля Чарльзом – так, как это было, когда он еще был принцем Валийским.

Об этом она сказала во время телемарафона, сообщает "Европейская правда".

"Вы знаете, что на английском правильно его называть Чарльз. Даже когда мы говорили на украинском языке, когда он был принцем Валийским, и теперь, когда он стал Чарльзом ІІІ, мы будем продолжать так называть его" - сказала посол.

"Но как это будет на украинском, я думаю, что лингвистам придется как-то с этим разобраться и прийти к взаимопониманию. Но на английском мы будем его называть King Charles, то есть Чарльз ІІІ" - подчеркнула она.

Следует отметить, что в украинских СМИ используется и "традиционная" версия написания монаршего имени Карла, которая употреблялась также в отношении предыдущих монархов Карла I и Карла II. Такую форму сначала использовала также украинская служба BBC, однако позже перешла к употреблению имени Чарльз.

Напомним, в субботу в Сент-Джеймском дворце Лондона состоялась историческая церемония провозглашения нового короля Великобритании.

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