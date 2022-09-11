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Франция и Румыния подпишут соглашение об упрощении экспорта украинского зерна

Воскресенье, 11 сентября 2022, 17:26

Франция и Румыния подпишут в понедельник соглашение об облегчении экспорта зерновых из Украины по суше.

Об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Завтра я подпишу соглашение с Румынией, позволяющее Украине вывозить еще больше зерновых", — заявил Бон в воскресенье.

"Эти зерновые пойдут в Европу и в развивающиеся страны, особенно в Средиземноморье, которым они нужны для еды и практические для выживания", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган будет призывать Москву отправлять товары через поддерживаемый ООН Черноморский коридор во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

Эрдоган ранее сказал, что Путин прав, жалуясь, что зерно идет в состоятельные страны.

Координационная группа из Стамбула, которая следит за соглашением, говорит, что 30% грузов отправляется в страны с низким и ниже среднего уровня доходов.

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Франция Румыния

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