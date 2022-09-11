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Понад 100 тисяч прихильників незалежності Каталонії вийшли на марш у Барселоні

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Неділя, 11 вересня 2022, 20:39

Десятки тисяч прихильників незалежності Каталонії в неділю вийшли на вулиці Барселони.

Про це повідомляє La Vanguardia, пише "Європейська правда".

Рівно десять років тому пройшла найбільша акція на підтримку незалежності, на яку вийшли 1,5 мільйона людей. З тих 11 вересня прихильники незалежності проводять мітинг цього дня, хоча останні п'ять років після невдалого референдуму їх кількість зменшувалась. У 2019 році було 600 тисяч учасників, в 2020 акція не проводилась через коронавірус.

 

Акцію організувала Національна асамблея Каталонії (ANC). Учасники пройшли центральними вулицями і мають намір завершити її біля будівлі парламенту.

За даними організаторів, на акцію вийшли близько 700 тисяч осіб, влада міста та правоохоронці заявила про 150 тисяч учасників. Жодних інцидентів під час маршу не зафіксовано.

ANC рішуче виступає проти переговорів, які каталонський уряд веде із центральним урядом Іспанії в Мадриді. Організація заявляє, що зневірилася в політичних партіях і готова рухатися без них до нової спроби розриву з Іспанією.

У чому ж причина та що із сепаратизмом в іспанській Каталонії, читайте в статті Поразка сепаратистів: що змінили 4 роки після референдуму про незалежність Каталонії.

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Каталонія Іспанія

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