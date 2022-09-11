Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Более 100 тысяч сторонников независимости Каталонии вышли на марш в Барселоне

фото
Воскресенье, 11 сентября 2022, 20:39

Десятки тысяч сторонников независимости Каталонии в воскресенье вышли на улицы Барселоны.

Об этом сообщает La Vanguardia, пишет "Европейская правда".

Ровно десять лет назад прошла наибольшая акция в поддержку независимости, на которую вышли 1,5 миллиона человек. С тех 11 сентября сторонники независимости проводят митинг в этот день, хотя в последние пять лет их количество уменьшается.

 

Акцию организовала Национальная ассамблея Каталонии (ANC). Участники прошли по центральным улицам и намерены завершить ее у здания парламента.

По данным организаторов, на акцию вышли около 700 тысяч человек, власти города и правоохранители заявили о 150 тысячах участников. Никаких инцидентом во время марша не зафиксировано.

ANC решительно выступает против переговоров, которые каталонское правительство ведет с центральным правительством Испании в Мадриде. Организация заявляет, что потеряла веру в политические партии и готова двигаться без них к новой попытке разрыва с Испанией.

В чем причина и что сейчас с сепаратизмом в испанской Каталонии, читайте в статье - Поражение сепаратистов: что изменили четыре года после референдума о независимости Каталонии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Каталония Испания

Статьи

"Ялта близко, переговоров с РФ не будет". Как Зеленский ответил США на тайном форуме YES

Зеленский обращался к США, отвечая на предложение госсекретаря Блинкена, которое возмутило официальный Киев.
10 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ломка традиций и поддержка Украины: что известно о новом короле Великобритании

"Путин делает то же самое, что делал Гитлер", – заявил в 2014 году принц Чарльз. Это заявление нарушало протокол и вызвало громкий дипломатический скандал.
9 сентября 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды

США на пороге выборов: что изменится в поддержке Украины и ВСУ в 2023 году

Алена Гетьманчук: "Мы не знаем, верит ли в нашу победу лично Байден. Поэтому сегодняшнее контрнаступление ВСУ очень важно и в этом смысле".
9 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Алена Гетьманчук