У партії Мерца вірять, що зростання популярності ультраправих можна спинити

Прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія від Християнсько-демократичного союзу Гендрік Вюст вважає, що піднесення ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") є явищем, яке можна розвернути.

Про це політик сказав в інтерв’ю турецькому виданню Hurriyet, пише "Європейська правда".

Вюст висловився про зростання популярності партії "АдН", зауваживши, що тенденцію можна змінити.

"Якщо подивитися на результати муніципальних виборів у Північному Рейні-Вестфалії: порівняно з результатами виборів до Бундестагу партія "АдН" втратила у нас два відсотки", – сказав політик з ХДС.

"Ця тенденція не є незворотною", – наголосив Вюст, відповідаючи на запитання про значне зростання популярності ультраправої партії на виборах у східних федеральних землях.

Однак, за його словами, результати виборів у Саксонії-Ангальт, Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні слід сприймати як привід для дуже ретельного аналізу того, що ⁠треба робити інакше. Політик висловив занепокоєння тим, що багато людей відчувають, ніби вже не можуть донести свої проблеми до інших партій, тому голосують за крайні політсили.

"І тому ми маємо говорити про зміст, маємо говорити й про те, що політика має змінитися", – наголосив прем’єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія.

Як приклад очільник найнаселенішої федеральної землі назвав витрати на енергоносії та міграційну політику.

Нещодавнє опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.

Нагадаємо, на виборах до ландтагу у Мекленбурзі-Передній Померанії 20 вересня партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше не подолала п’ятивідсотковий бар’єр та залишилася без представництва в земельному парламенті.

Після цих виборів "АдН" в опитуваннях збільшила відрив від блоку ХДС/ХСС до 10 відсоткових пунктів.

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