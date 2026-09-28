У Британії попередили про можливий дефіцит електроенергії 28 вересня

Оператор енергосистеми Великої Британії попередив, що ввечері 28 вересня може виникнути дефіцит електроенергії, перш ніж різке збільшення обсягів вітрової енергії полегшить навантаження на систему протягом ночі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Національний оператор енергетичної системи Великої Британії (NESO) вказав на можливий дефіцит резерву потужності в розмірі 1,4 гігавата, починаючи з 16:00 понеділка, 28 вересня.

Окрім пошуку резервних потужностей, оператор також звернувся до сусідніх країн із проханням про додаткові потужності та запитав британських постачальників енергії, чи є у них можливості для зменшення попиту.

"Це звичайний запобіжний оперативний захід. Ризику для постачання електроенергії споживачам немає, і енергосистема Великої Британії залишається безпечною", – додали в NESO.

Британські постачальники регулярно закликають споживачів скорочувати споживання в обмін на певну компенсацію, наприклад, знижку на рахунки.

Напередодні Європейська комісія закликала столиці країн-членів ЄС скоротити попит на газ та електроенергію з метою стримування цін на тлі глобальної енергетичної кризи.

Як повідомлялося, Німеччина входить в опалювальний сезон із рекордно низькими запасами газу.

У серпні у Нідерландах попередили про можливу нестачу газу за умов суворої зими.