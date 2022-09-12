Права опозиція мінімально лідирує на виборах у Швеції, пораховано 95% голосів

Блок правих партій лідирує з мінімальною перевагою на парламентських виборах у Швеції, де вже підраховано 95% бюлетенів.

Про це пише Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда".

Станом на ранок понеділка "Шведські демократи", Помірна партія, християнські демократи та ліберали отримали 175 місць у парламенті проти 174 місць у лівоцентристів. Водночас вони набрали 49,7% голосів.

Більш того, антиімміграційні та євроскептичні "Шведські демократи", ймовірно, обійдуть "Поміркованих" і стануть другою найбільшою партією Швеції та найбільшою опозиційною партією.

Проте у разі перемоги блоку, кандидатом від правих на посаду прем'єр-міністра буде, найімовірніше, лідер "Помірних" Ульф Крістерссон.

За кількістю голосів лідирує Соціал-демократична партія прем'єр-міністра Магдалени Андерсон, яка має 30,5% голосів. Ця партія очолює лівоцентристський блок, але разом із соратниками зуміла набрати 48,8% голосів.

Враховуючи, що голоси за кордоном та деякі поштові голоси ще не підраховані, а різниця між двома блоками невелика, результати все ще можуть змінитися. Андерссон не визнала поразки в ніч виборів, заявивши, що результати надто близькі, щоб їх можна було оголошувати достроково.

Слід зазначити, що два екзитполи віддавали перемогу лівоцентристському блоку.

Особливістю нинішніх виборів до парламенту є становище "Шведських демократів" – ультраправої, антиіммігрантської партії на чолі з Їммі Окессоном, із якою раніше відмовлялися співпрацювати всі політичні сили. Нині ж блок правих допускає, що в разі отримання більшості голосів буде заручатися підтримкою "Шведських демократів", але тільки під час голосування в парламенті, а не у складі коаліції.

Водночас навіть якщо лівий блок і здобуде більшість, на Швецію, імовірно, чекають місяці тривалих коаліційних переговорів. До блоку входять Партія центру та Ліва партія, які є ідеологічними опонентами, та й сама Андерссон не так давно критикувала "лівих" через політичну позицію щодо Курдської робітничої партії, визнаної в ЄС терористичною.