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Правая оппозиция минимально лидирует на выборах в Швеции, 95% голосов

Понедельник, 12 сентября 2022, 07:08

Блок правых партий лидирует с минимальным перевесом на парламентских выборах, где подсчитано уже 95% бюллетеней.

Об этом пишет Aftonbladet, сообщает "Европейская правда".

По состояния на утро понедельника "Шведские демократы", Умеренная партия, христианские демократы и либералы получили 175 мест в парламенте против 174 мест у левоцентристов. Вместе они набрали 49,7% голосов.

Более того, антииммиграционные и евроскептичные "Шведские демократы" вероятно, обойдут "Умеренных" и станут второй крупнейшей партией Швеции и крупнейшей оппозиционной партией.

Тем не менее, кандидатом от правых на пост премьер-министра будет, скорее всего, лидер "Умеренных" Ульф Кристерссон.

По количеству голосов лидирует Социал-демократическая партия премьер-министра Магдалены Андерсон, у которой 30,5% голосов. Эта партия возглавляет левоцентристский блок, но вместе с соратниками сумела набрать 48,8%.

Учитывая, что голоса за границей и некоторые почтовые голоса еще не подсчитаны, а разница между двумя блоками невелика, результаты все еще могут измениться. Андерссон не признала поражение в ночь выборов, заявив, что результаты слишком близки, чтобы их можно было назвать.

Следует отметить, что два экзит-пола отдавали победу левоцентристскому блоку.

Особенностью нынешних выборов в парламент является положение "Шведских демократов" – ультраправой, антииммигрантской партии во главе с Имми Окессоном, с которой раньше отказывались сотрудничать все политические силы. В настоящее время блок правых допускает, что в случае получения большинства голосов будет заручаться поддержкой "Шведских демократов", но только во время голосования в парламенте, а не в составе коалиции.

В то же время даже если левый блок и получит большинство, Швецию, вероятно, ждут месяцы длительных коалиционных переговоров. В блок входят Партия центра и Левая партия, которые являются идеологическими оппонентами, и сама Андерссон не так давно критиковала "левых" из-за политической позиции относительно Курдской рабочей партии, признанной в ЕС террористической.

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Швеция выборы

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