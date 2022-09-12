На похорон Єлизавети ІІ лідерів країн привезуть автобусами, авто та вертольоти заборонили

Глав іноземних держав та їх подружжя, які прямують до Лондона на державний похорон королеви Єлизавети II, попросили прибути до Великої Британії комерційними рейсами та заборонили використовувати вертольоти для пересування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на офіційні документи.

Світовим лідерам також сказали, що вони не зможуть використовувати свої державні автомобілі для участі у похоронах у Вестмінстерському абатстві 19 вересня — натомість їх масово доставлять автобусом.

"Чи можете ви уявити Джо Байдена в автобусі?", - поскаржився в повідомленні WhatsApp один іноземний посол, що базується в Лондоні.

Тільки глави держав та їхні подружжя чи партнери з кожної країни були запрошені на похорон, який обіцяє стати одним із найзначніших міжнародних заходів, які проводилися Британією останнім часом.

Вестмінстерське абатство буде настільки переповнене до заходу, що там не зможуть бути присутніми більше одного високопоставленого представника від країни та їхньої другої половини, нарікає Міністерство закордонних справ в офіційному протокольному повідомленні щодо заходу.

Глави держав, які не можуть бути присутніми, можуть вибрати когось іншого як свого офіційного представника, наприклад, главу уряду або старшого міністра.

Згідно з тим самим документом, напередодні панахиди король Карл III влаштує прийняття для всіх заокеанських лідерів у Букінгемському палаці.

Телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден прийняв запрошення Букінгемського палацу взяти участь у похороні королеви.

Лондон направив запрошення лише американському лідеру та першій леді, тобто президент прибуде без делегації.

Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.