На похороны Елизаветы II лидеров стран привезут автобусами, авто и вертолеты запретили

Глав иностранных государств и их супругов, направляющихся в Лондон на государственные похороны королевы Елизаветы II, попросили прибыть в Великобританию коммерческими рейсами и запретили использовать вертолеты для передвижения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на официальные документы.

Мировым лидерам также сказали, что они не смогут использовать свои государственные автомобили для участия в похоронах в Вестминстерском аббатстве 19 сентября — вместо этого они будут массово доставлены на автобусе.

"Можете ли вы представить Джо Байдена в автобусе?", - пожаловался в сообщении WhatsApp один иностранный посол, базирующийся в Лондоне,

Только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны были приглашены на похороны, которые обещают стать одним из самых значительных международных мероприятий, проводимых Великобританией в последнее время.

Вестминстерское аббатство будет настолько переполнено к мероприятию, что там не смогут присутствовать более одного высокопоставленного представителя от страны и их второй половины, сетует Министерство иностранных дел в официальном протокольном сообщении относительно мероприятия.

Главы государств, которые не могут присутствовать, могут выбрать кого-то другого в качестве своего официального представителя, например, главу правительства или старшего министра.

Согласно тому же документу, накануне панихиды король Карл III устроит прием для всех заокеанских лидеров в Букингемском дворце.

Телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден принял приглашение Букингемского дворца принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

Лондон направил приглашение только американскому лидеру и первой леди, то есть президент прибудет без делегации.

Как известно, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новым британским королем стал старший сын Елизаветы II, взявший себе тронное имя Чарльза III. Он стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.