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Боррель зателефонував Кулебі: обговорили контрнаступ ЗСУ і допомогу Україні

Понеділок, 12 вересня 2022, 21:40

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як передає "Європейська правда", про це Боррель і Кулеба повідомили у Twitter.

"Обговорив із Дмитром Кулебою обнадійливе просування контрнаступу України для відновлення своєї територіальної цілісності. Підтримка ЄС триватиме безперервно, наша стратегія працює: допомогти Україні дати відсіч, тиснути на Росію санкціями та підтримувати партнерів у всьому світі", – зазначив глава зовнішньополітичної служби ЄС.

"Жозеп Боррель подзвонив мені, щоб висловити своє захоплення силами оборони України, які звільняють нові території від російської окупації, та повагу до них. Він розповів про подальші шляхи допомоги ЄС Україні та наближення миру. Я просив зброю, санкції, фінансову допомогу", – повідомив своєю чергою глава українського МЗС.

Нагадаємо, в останні дні українські сили розпочали контрнаступ не лише в Херсонській, а й у Харківській області. Деякі західні політики на цьому тлі закликали посилити військову допомогу Україні.

Раніше речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що Україна веде запеклу боротьбу задля звільнення територій, і засудила ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

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Кулеба Боррель Війна з РФ

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