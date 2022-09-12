Боррель позвонил по телефону Кулеби: обсудили контрнаступление ВСУ и помощь Украине

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает "Европейская правда", об этом Боррель и Кулеба сообщили в Twitter.

"Обсудил с Дмитрием Кулебой обнадеживающее продвижение контрнаступления Украины для восстановления своей территориальной целостности. Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно, наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, давить на Россию санкциями и поддерживать партнеров по всему миру", - отметил глава внешнеполитической службы ЕС.

"Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации, и уважение к ним. Он рассказал о дальнейших путях помощи ЕС Украине и приближении мира. Я просил оружие, санкции, финансовую помощь", – сообщил в свою очередь глава украинского МИД.

Напомним, в последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области. Некоторые западные политики на этом фоне призвали усилить военную помощь Украине.

Ранее представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что Украина ведет ожесточенную борьбу для освобождения территорий, и осудила ракетные удары России по энергетической инфраструктуре.