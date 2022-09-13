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Труну королеви Британії доставили до Букінгемського палацу

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Вівторок, 13 вересня 2022, 22:16

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II у вівторок увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Літак із труною королеви приземлився на авіабазі ВВС Британії неподалік британської столиці.

 

Принцеса Анна та її чоловік віцеадмірал сер Тім Лоуренс супроводжували труну під час польоту до Лондона.

На аеродром зустріти літак приїхала прем'єр-міністр Ліз Трасс. Після приземлення труну помістили в катафалк, поверх труни було накинуто Королівський штандарт.

 

Труна королеви знаходилася в новому державному катафалку, спроектованому Королівським двором та компанією Jaguar Land Rover.

Державний катафалк пофарбований у колір Royal Claret, того ж кольору, що й офіційні королівські та державні автомобілі, що зберігаються в Букінгемському палаці та використовуються членами королівської родини під час виконання службових обов'язків.

 

Катафалк був розроблений так, щоб люди могли бачити труну королеви, коли машина пересувалася Лондоном.

Сотні людей вишикувалися ввечері вздовж автомагістралі, якою труну з тілом покійної королеви везли до Букінгемського палацу.

У палаці на прибуття катафалка чекали діти та онуки королеви.

 

Раніше повідомлялося, що заповіт Єлизавети II не буде оприлюднений публічно, його буде запечатано та замкнено в сейфі щонайменше на 90 років.

Як повідомлялося, на похорон Єлизавети II, що відбудеться 19 вересня, лідерів країн привезуть автобусами, авто та вертольоти заборонили.

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Юнкер

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