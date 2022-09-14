У Конгресі США знову пропонують оголосити РФ спонсором тероризму

Американські сенатори Річард Блюменталь (Демократична партія) та Ліндсі Грехем (Республіканська партія) в середу внесли черговий законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму, проти чого виступає адміністрація Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Потреба в цьому заході зараз є як ніколи нагальною", – сказав Блюменталь на пресконференції, пояснюючи це вбивством російськими військовими цивільного населення в Україні та іншими випадками "жорстокого і кривавого придушення".

За словами Грехема, оголошення Росії спонсором тероризму надішле потужний сигнал підтримки України Києву і союзникам США, а також дозволить, приміром, подавати проти РФ позови в американських судах через її агресію.

У законопроєкті Блюменталя і Грехема є положення, яке дозволяє президенту США скасовувати визнання Росії спонсором тероризму з міркувань національної безпеки, якщо він засвідчує перед Конгресом, що РФ більше не підтримує акти міжнародного тероризму.

Наразі невідомо, чи буде винесено ініціативу сенаторів на голосування, але вони відомі активною підтримкою України та неодноразовими візитами до Києва.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що не підтримує визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.

Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розуміє аргументацію США, чому не визнавати РФ державою-спонсором тероризму, але не поділяє її за жодним з пунктів.