Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Конгрессе США снова предлагают объявить РФ спонсором терроризма

Среда, 14 сентября 2022, 21:55

Американские сенаторы Ричард Блюменталь (Демократическая партия) и Линдси Грэхэм (Республиканская партия) в среду внесли очередной законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, против чего выступает администрация Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Потребность в этой мере сейчас как никогда неотложна", - сказал Блюменталь на пресс-конференции, объясняя это убийством российскими военными гражданского населения в Украине и другими случаями "жестокого и кровавого подавления".

По словам Грэхема, объявление России спонсором терроризма пришлет мощный сигнал поддержки Украины Киеву и союзникам США, а также позволит, например, подавать против РФ иски в американских судах из-за ее агрессии.

В законопроекте Блюменталя и Грэхема есть положение, позволяющее президенту США отменять признание России спонсором терроризма по соображениям национальной безопасности, если он свидетельствует перед Конгрессом, что РФ больше не поддерживает акты международного терроризма.

Украина будет и дальше требовать признания РФ спонсором терроризма – Кулеба

Пока неизвестно, будет ли вынесена инициатива сенаторов на голосование, но они известны активной поддержкой Украины и неоднократными визитами в Киев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина понимает аргументацию США, почему не признавать РФ государством-спонсором терроризма, но не разделяет ее ни по одному из пунктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ

Статьи

Ультраправая, поддерживающая Украину: что известно о ключевой кандидатке в премьеры Италии

У Джорджии Мелони есть все шансы стать первой женщиной-премьером Италии – и в то же время первым ультраправым лидером одной из ведущих экономик ЕС (укр.)
14 сентября 2022 — Кристина Бондарева, Европейская правда

Зеленое возрождение: на каких принципах будет базироваться восстановление Украины

Выбор зеленой модели развития после войны должен стать для Украины не просто документом, на который мы просим денег у наших партнеров, а цивилизационным скачком (укр.)
14 сентября 2022 — Наталия Андрусевич, для Европейской правды

РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении

Обстрелы со стороны Азербайджана доказали: Армении не стоит надеяться на помощь своего союзника России, даже гарантированную документально (укр.)
14 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда