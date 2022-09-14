В Конгрессе США снова предлагают объявить РФ спонсором терроризма

Американские сенаторы Ричард Блюменталь (Демократическая партия) и Линдси Грэхэм (Республиканская партия) в среду внесли очередной законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, против чего выступает администрация Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Потребность в этой мере сейчас как никогда неотложна", - сказал Блюменталь на пресс-конференции, объясняя это убийством российскими военными гражданского населения в Украине и другими случаями "жестокого и кровавого подавления".

По словам Грэхема, объявление России спонсором терроризма пришлет мощный сигнал поддержки Украины Киеву и союзникам США, а также позволит, например, подавать против РФ иски в американских судах из-за ее агрессии.

В законопроекте Блюменталя и Грэхема есть положение, позволяющее президенту США отменять признание России спонсором терроризма по соображениям национальной безопасности, если он свидетельствует перед Конгрессом, что РФ больше не поддерживает акты международного терроризма.

Пока неизвестно, будет ли вынесена инициатива сенаторов на голосование, но они известны активной поддержкой Украины и неоднократными визитами в Киев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина понимает аргументацию США, почему не признавать РФ государством-спонсором терроризма, но не разделяет ее ни по одному из пунктов.