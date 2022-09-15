Лидеры стран не хотят ехать автобусами на похороны Елизаветы II, требуют исключений - СМИ

Великобритания столкнулась с дипломатической реакцией на организацию VIP-поездок на похороны королевы Елизаветы, и несколько мировых лидеров запрашивают специальное разрешение прибыть на официальных автомобилях.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Страны возражают против требования Министерства иностранных дел Британии о том, чтобы большинство глав иностранных государств, которые будут присутствовать на похоронах в понедельник, парковали свои автомобили на площадке в западной части Лондона и ехали на мероприятие в Вестминстерское аббатство на автобусах, предоставленные правительством.

Дипломаты из пяти стран, в том числе из группы G7, заявили, что хотят сделать исключения для своих лидеров, сославшись на преклонный возраст или по соображениям безопасности.

Официальный представитель премьер-министра в понедельник заявил журналистам, что в некоторых случаях решение о запрете автомобилей на самом деле будет только "руководством" и что "условия для лидеров, в том числе способы их передвижения, будут различаться" в зависимости от индивидуальных обстоятельств".

Протокол о поездках, отправленный в посольства за рубежом в выходные дни, не будет применяться к таким лидерам, как президент США Джо Байден, как позже подтвердил Times источник в правительстве Юритании. Ожидается, что Байден прибудет на похороны на своем бронированном лимузине.

Но иностранных дипломатов, базирующихся в Лондоне, не впечатляет двухуровневая система, и теперь они требуют, чтобы к их главам государств относились так же, как к Байдену, и избегали того, что для некоторых считается унижением — приезжать на автобусе.

"Я пытаюсь освободить наших от поездки на автобусе, но пока безуспешно", — признался один посол.

Дипломаты говорят, что МИД Британии не объяснил критериев, по которым некоторым лидерам будет разрешено пропустить совместную поездку на автобусе. Послы обращаются с просьбой об исключениях, но лишь немногие из них получили официальный ответ.

"Наш президент с удовольствием поедет на автобусе, если ему так скажут, но ему за 80, поэтому, если есть способ избежать этого, мы постараемся", — сказал другой высокопоставленный дипломат.

Напомним, 14 сентября гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец – следующие четыре дня все желающие могут попрощаться с покойной монархиней.