США наклали додаткові санкції на РФ у сфері передових технологій

Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії у сфері передових технологій, заборонивши продаж чи будь-яке надання особам з РФ послуг у сфері квантових обчислень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Мінфіну від 15 вересня.

Зокрема, забороняється експорт, реекспорт, продаж, пряме чи опосередковане надання послуг квантових обчислень будь-якій особі на території РФ.

Міністерство торгівлі паралельно запровадило додатковий експортний контроль до Росії та Білорусі обладнання, програмного забезпечення та технологій для квантових комп’ютерів, а Держдеп наклав подальші санкції на російські компанії, дотичні до цієї сфери, що потрібна у тому числі для ВПК.

У санкційному списку опинилися близько трьох десятків дослідницьких інститутів та компаній.

"У комплексі ці дії уряду США додатково підірвуть спроможність РФ відновити свої військові сили з підтримкою передових технологій, у чому вона раніше покладалася на США", - зазначають у комюніке.

Як повідомлялося, також США наклали нові санкції на Рамзана Кадирова і його родину, омбудсмена з прав дітей, посадовців в окупованому Криму та російських неонацистів, що воюють на боці РФ.