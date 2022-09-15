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США наклали додаткові санкції на РФ у сфері передових технологій

Четвер, 15 вересня 2022, 19:18

Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії у сфері передових технологій, заборонивши продаж чи будь-яке надання особам з РФ послуг у сфері квантових обчислень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Мінфіну від 15 вересня.

Зокрема, забороняється експорт, реекспорт, продаж, пряме чи опосередковане надання послуг квантових обчислень будь-якій особі на території РФ.  

Міністерство торгівлі паралельно запровадило додатковий експортний контроль до Росії та Білорусі обладнання, програмного забезпечення та технологій для квантових комп’ютерів, а Держдеп наклав подальші санкції на російські компанії, дотичні до цієї сфери, що потрібна у тому числі для ВПК. 

У санкційному списку опинилися близько трьох десятків дослідницьких інститутів та компаній. 

"У комплексі ці дії уряду США додатково підірвуть спроможність РФ відновити свої військові сили з підтримкою передових технологій, у чому вона раніше покладалася на США", - зазначають у комюніке. 

Як повідомлялося, також США наклали нові санкції на Рамзана Кадирова і його родину, омбудсмена з прав дітей, посадовців в окупованому Криму та російських неонацистів, що воюють на боці РФ.

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Війна з РФ санкції США

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