США наложили дополнительные санкции на РФ в сфере передовых технологий

Минфин США объявил дополнительные санкции против России в сфере передовых технологий, запретив продажу или любое предоставление лицам из РФ услуг в области квантовых вычислений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Минфина от 15 сентября.

В частности, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа, прямое или косвенное предоставление услуг квантовых вычислений любому лицу на территории РФ.

Министерство торговли параллельно ввело дополнительный экспортный контроль в Россию и Беларусь оборудования, программного обеспечения и технологий для квантовых компьютеров, а Госдеп наложил дальнейшие санкции на российские компании, причастные к этой сфере, которая необходима в том числе для ВПК.

В санкционном списке оказались около трех десятков исследовательских институтов и компаний.

"В комплексе эти действия правительства США дополнительно подорвут способность РФ восстановить свои вооруженные силы с поддержкой передовых технологий, в чем она раньше полагалась на США", - отмечают в коммюнике.

Как сообщалось, также США наложили новые санкции на Рамзана Кадырова и его семью, омбудсмена по правам детей, чиновников в оккупированном Крыму и воюющих на стороне РФ российских неонацистов.