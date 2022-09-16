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ЄСПЛ виніс рішення за позовом українця, який відмовився надягати маску в супермаркеті

П'ятниця, 16 вересня 2022, 19:58

Європейський суд з прав людини відхилив позов жителя Одеської області Олега Маковецького, який поскаржився на те, що його несправедливо оштрафували через відсутність захисної маски в супермаркеті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в четвер.

У грудні 2020 року Маковецький пішов у супермаркет, але відмовився вдягати захисну маску на прохання охорони. Та викликала поліцію, яка склала адміністративний протокол і оштрафувала чоловіка на 170 гривень через порушення коронавірусних обмежень.

Маковецький подав до суду, оскарживши законність цих обмежень. Суворовський міський суд Одеси відхилив позов і залишив штраф у силі. Суд звернув увагу, що обмеження були запроваджені до того, як чоловіка оштрафували, тому поліцейські діяли законно.

У жовтні 2021 року Олег Маковецький звернувся до Європейського суду з прав людини, заявивши про порушення двох статей Конвенції про права людини: права на справедливий суд (стаття 6) і заборони покарання без відповідного закону (стаття 7).

Що стосується статті 6, то, у тлумаченні ЄСПЛ, адміністративні органи, які виписують штрафи, дотримуються Конвенції про права людини, якщо "підлягають подальшому контролю судового органу, який має повну юрисдикцію і надає гарантії", передбачені статтею, що в цьому випадку і було.

А стосовно статті 7 суд постановив, що сума штрафу, накладена на Маковецького, була вкрай малою, а його несплата не могла б призвести до обмеження волі, бо йдеться про адміністративне покарання.

Таким чином, ЄСПЛ відхилив заяву Маковецького за обома статтями Конвенції.

Раніше Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що суворий карантин, запропонований владою для боротьби з пандемією COVID-19, не може прирівнюватися до домашнього арешту.

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ЄСПЛ Коронавірус

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