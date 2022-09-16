ЕСПЧ вынес решение по иску украинца, отказавшегося надевать маску в супермаркете

Европейский суд по правам человека отклонил иск жителя Одесской области Олега Маковецкого, который посетовал на то, что его несправедливо оштрафовали из-за отсутствия защитной маски в супермаркете.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении суда, опубликованном в четверг.

В декабре 2020 года Маковецкий пошел в супермаркет, но отказался одевать защитную маску по просьбе охраны. Она вызвала полицию, которая составила административный протокол и оштрафовала мужчину на 170 гривен из-за нарушения коронавирусных ограничений.

Маковецкий подал в суд, обжаловав законность этих ограничений. Суворовский городской суд Одессы отклонил иск и оставил в силе штраф. Суд обратил внимание, что ограничения были введены до того, как мужчина был оштрафован, поэтому полицейские действовали законно.

В октябре 2021 года Олег Маковецкий обратился в Европейский суд по правам человека, заявив о нарушении двух статей Конвенции о правах человека: права на справедливый суд (статья 6) и запрета наказания без соответствующего закона (статья 7).

Что касается статьи 6, то, в толковании ЕСПЧ, административные органы, выписывающие штрафы, соблюдают Конвенцию о правах человека, если "подлежат дальнейшему контролю судебного органа, который имеет полную юрисдикцию и предоставляет гарантии", предусмотренные статьей, что в этом случае и было.

А в отношении статьи 7 суд постановил, что сумма штрафа, наложенная на Маковецкого, была крайне малой, а его неуплата не могла бы привести к ограничению свободы, поскольку речь идет об административном наказании.

Таким образом, ЕСПЧ отклонил заявление Маковецкого по обеим статьям Конвенции.

Ранее Европейский суд по правам человека принял решение, что суровый карантин, предложенный властями для борьбы с пандемией COVID-19, не может быть приравнен к домашнему аресту.