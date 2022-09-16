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У Франції спіймали банду грабіжників, чий ватажок маскувався, вдягаючи різні перуки

П'ятниця, 16 вересня 2022, 23:29

Поліція французького Марселя прагне встановити понад 100 пасажирів поїздів першого класу, чий багаж викрало угруповання на чолі з ватажком, який маскується за допомогою перук.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Розслідування розпочалося із заяви жінки, яка на початку року повідомила про зникнення під час подорожі потягом сумки з коштовностями вартістю 50 тисяч євро. Через кілька місяців правоохоронці вийшли на трьох злодіїв віком 40-50 років, які регулярно грабували пасажирів вагонів першого класу у швидкісних поїздах.

Грабунок відбувався за приблизно однаковою схемою. Чоловіки купували квитки на один і той же потяг, але з різними маршрутами. Один із них вдягав перуки й жіночий одяг та сідав поруч із потенційними жертвами, після чого його спільники забирали гаманці та залишений без нагляду багаж, не викликаючи підозр, і виходили на наступній станції.

У невеликій квартирі поблизу марсельського вокзалу Сен-Шарль поліція знайшла купу вкрадених речей, зокрема 150 одиниць багажу, 170 гаманців, сотні пар сонцезахисних окулярів, авторучки, обладнання для камер, ґаджети та дороге взуття, а також 137 тисяч євро дрібними купюрами. За їхніми словами, їх здивувало те, що так багато вкраденого зберігалося в одному місці.

Поліція вважає, що принаймні 170 людей – як із Франції, так і з-за кордону – стали жертвами грабіжників. Тепер вона почала пошук власників викраденого. Одного постраждалого вже знайшли у Сан-Франциско. Його годинника вартістю 70 тисяч євро вкрали, коли він прямував на Каннський кінофестиваль у 2019 році.

Затриманим чоловікам висунули звинувачення у грабежі. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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Франція кримінал

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