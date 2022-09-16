Во Франции поймали банду грабителей, чей вожак маскировался, надевая разные парики.

Полиция французского Марселя стремится установить личности более 100 пассажиров поездов первого класса, чей багаж похитила группировка во главе с предводителем, который маскировался с помощью париков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Расследование началось с заявления женщины, которая в начале года сообщила об исчезновении во время путешествия на сумке с драгоценностями стоимостью 50 тысяч евро. Через несколько месяцев правоохранители вышли на троих воров 40-50 лет, которые регулярно грабили пассажиров вагонов первого класса в скоростных поездах.

Грабеж происходил по примерно одинаковой схеме. Мужчины покупали билеты на один и тот же поезд, но с разными маршрутами. Один из них надевал парики и женскую одежду и садился рядом с потенциальными жертвами, после чего его подельники забирали кошельки и оставленный без присмотра багаж, не вызывая подозрений, и выходили на следующей станции.

В небольшой квартире вблизи марсельского вокзала Сен-Шарль полиция нашла кучу украденных вещей, в том числе 150 единиц багажа, 170 кошельков, сотни пар солнцезащитных очков, авторучки, оборудование для камер, гаджеты и дорогую обувь, а также 137 тысяч евро мелкими. По их словам, их удивило, что так много украденного хранилось в одном месте.

Полиция считает, что, по крайней мере, 170 человек – как из Франции, так и из-за границы – стали жертвами грабителей. Теперь она начала поиск владельцев похищенного. Одного пострадавшего уже обнаружили в Сан-Франциско. Его часы стоимостью 70 тысяч евро украли, когда они направлялись на Каннский кинофестиваль в 2019 году.

Задержанным мужчинам предъявлены обвинения в грабеже. Если их признают виновными, им грозит до семи лет лишения свободы.