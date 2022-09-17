Кулеба про постачання Німеччиною танків: настав час повалити цю стіну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина вже зараз має ухвалити рішення про постачання Україні бойових танків Leopard.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він зазначив, що в контексті військової допомоги вдячний не окремо Німеччині, а й Нідерландам – за постачання самохідних гаубиць.

"Для нас є загадкою: зараз ми просимо танки Leopard і бойові машини Marder, а Німеччина постачає бронеавтомобілі Dingo. Це також корисно, і ми за це вдячні. Але це не те, чого ми найбільше потребуємо в битві", – сказав він.

"У чому проблема? Де вона? Чому ми не можемо отримати того, що потребуємо і що є в Німеччини? У мене таке враження, наче в Берліні є "збройна стіна". Гадаю, настав час для канцлера повалити цю стіну", – додав глава української дипломатії.

Кулеба наголосив, що тривалий час підготовки українських військових на танках Leopard не є проблемою, оскільки вони будуть потрібні на полі бою в Україні через два-три місяці: "Рішення слід ухвалювати зараз".

Глава українського МЗС відкинув думку, що Німеччина відмовляється постачати танки, оскільки вони "будуть стріляти по російських солдатах".

"Якщо німецькі самохідні гаубиці, якими керують українські солдати, можуть битися з російською армією в Україні, то чому німецькі танки не можуть? Швидкість нашого контрнаступу й кількість міст, які ми можемо звільнити від окупантів, залежать виключно від постачання зброї нашими партнерами", – наголосив Кулеба.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

А співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль недавно заявив, що коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.