Допомога Україні є результативною, її потрібно продовжувати – прем’єрка Естонії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас на конференції Військового комітету Північноатлантичного Альянсу наголосила, що останні наступальні дії України свідчать про ефективність допомоги, яку вона отримує від західних союзників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля як всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, як знаряддя шантажу використовується також енергія", – зазначила Каллас.

Вона наголосила, що щодо Росії необхідно застосовувати довгострокову політику розумного стримування: "В її центрі має бути всебічна підтримка України. Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною, і її обсяги необхідно збільшувати".

Естонська прем’єрка вважає, що необхідно продовжувати підвищувати ціну агресії через санкції та політичну ізоляцію Росії.

"Якщо ми рішуче не зупинимо російську агресію, жодна країна у світі не зможе відчувати себе в безпеці", – підкреслила Каллас, додавши, що НАТО також має швидко втілити в життя досягнуті на саміті в Мадриді домовленості.

Конференція Військового комітету НАТО розпочалася в Таллінні у п’ятницю. У ній беруть участь командувачі збройних сил союзників, які обговорюють питання стратегічного розвитку Альянсу. Вперше у заході беруть участь представники Фінляндії та Швеції.

Раніше президент Естонії Алар Каріс на відкритті Військового комітету НАТО закликав продовжувати стримування Росії в економічному, політичному та військовому плані, але зазначив, що не варто недооцінювати загрозу, яка від неї виходить.