Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Допомога Україні є результативною, її потрібно продовжувати – прем’єрка Естонії

Субота, 17 вересня 2022, 13:21

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас на конференції Військового комітету Північноатлантичного Альянсу наголосила, що останні наступальні дії України свідчать про ефективність допомоги, яку вона отримує від західних союзників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля як всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, як знаряддя шантажу використовується також енергія", – зазначила Каллас.

Вона наголосила, що щодо Росії необхідно застосовувати довгострокову політику розумного стримування: "В її центрі має бути всебічна підтримка України. Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною, і її обсяги необхідно збільшувати".

Естонська прем’єрка вважає, що необхідно продовжувати підвищувати ціну агресії через санкції та політичну ізоляцію Росії.

У НАТО запевнили: підтримка України не зміниться з настанням зими

"Якщо ми рішуче не зупинимо російську агресію, жодна країна у світі не зможе відчувати себе в безпеці", – підкреслила Каллас, додавши, що НАТО також має швидко втілити в життя досягнуті на саміті в Мадриді домовленості.

Конференція Військового комітету НАТО розпочалася в Таллінні у п’ятницю. У ній беруть участь командувачі збройних сил союзників, які обговорюють питання стратегічного розвитку Альянсу. Вперше у заході беруть участь представники Фінляндії та Швеції.

Раніше президент Естонії Алар Каріс на відкритті Військового комітету НАТО закликав продовжувати стримування Росії в економічному, політичному та військовому плані, але зазначив, що не варто недооцінювати загрозу, яка від неї виходить.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ

Статті

В НАТО без ПДЧ: як Україні повторити успіх Фінляндії та Швеції

Фінський та шведський приклад блискавичного вступу до Альянсу стає цікавим для України. Що може винести Київ із досвіду цих країн?
16 вересня 2022 — Маріанна Фахурдінова, Центр "Нова Європа"

Ультраправий прорив: чи зменшить коаліція з радикалами підтримку України Швецією

Чи означатиме перемога ультраправих на виборах у Швеції відмову від допомоги Україні? Не зовсім, навіть попри те, що російські пропагандисти вже стримано святкують.
16 вересня 2022 — Роман Горбик, для Європейської правди

Угорщина – більше не демократія. Але чи матиме це наслідки для Орбана?

Угорщина більше не є демократичною державою, переконані європейські депутати. Вона порушила усі основоположні цінності ЄС...
15 вересня 2022 — Тетяна Висоцька, для Європейської правди