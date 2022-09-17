Помощь Украине результативна, ее нужно продолжать – премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на конференции Военного комитета Североатлантического Альянса подчеркнула, что последние наступательные действия Украины свидетельствуют об эффективности помощи, которую она получает от западных союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Россия хочет любой ценой подорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, в качестве орудия шантажа используется также энергия", – отметила Каллас.

Она подчеркнула, что в отношении России необходимо применять долгосрочную политику разумного сдерживания: "В центре нее должна быть всесторонняя поддержка Украины. Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать".

Эстонская премьер считает, что необходимо продолжать повышать цену агрессии из-за санкций и политической изоляции России.

"Если мы решительно не остановим российскую агрессию, ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя в безопасности", – подчеркнула Каллас, добавив, что НАТО также должна быстро претворить в жизнь достигнутые на саммите в Мадриде договоренности.

Конференция Военного комитета НАТО началась в Таллинне в пятницу. В нем принимают участие командующие вооруженными силами союзников, обсуждающие вопросы стратегического развития Североатлантического союза. Впервые в мероприятии принимают участие представители Финляндии и Швеции.

Ранее президент Эстонии Алар Карис на открытии Военного комитета НАТО призвал продолжать сдерживание России в экономическом, политическом и военном плане, но отметил, что не стоит недооценивать исходящую от нее угрозу.