В очереди на прощание с Елизаветой II уже 710 людям понадобилась помощь медиков

Среди людей, ожидающих в очереди прощания с королевой Британии Елизаветой II в Вестминстерском зале, за все дни уже более 700 человек нуждались в помощи медиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

В Нацслужбе сообщили, что по данным на конец пятницы, помощь оказали 710 людям, из них более 80 забрали в больницу, в том числе с симптомами простуды. Как сообщалось ранее, наиболее частыми были ситуации, когда люди потеряли сознание от усталости, некоторые при этом получили травмы головы во время падения.

Как известно, прощание проходит круглосуточно, ждать своей очереди приходится более 10 часов. Ночь с субботы на воскресенье снова будет холодной с температурой около 5°C, поэтому людей призвали позаботиться о теплых вещах.

Около 18:30 по Киеву присоединение к очереди окончательно закрыли - по расчетам, в ней уже максимальное количество людей из тех, хто успеет попасть в Вестминстерский зал перед похоронами, которые состоятся 19 сентября.

Днем к людям в очереди неожиданно пришли король Чарльз ІІІ и принц Уильям.