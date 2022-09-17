Король Британії та принц Вільям прийшли до людей у гігантській черзі на прощання з Єлизаветою ІІ

Король Британії Чарльз ІІІ та принц Вільям несподівано прийшли привітатися з людьми, які годинами стоять у багатокілометровій черзі, щоб віддати шану померлій королеві Єлизаветі ІІ у Вестмінстерській залі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Чарльз ІІІ і принц Вільям без попередження з’явилися поруч з чергою на Набережній Альберта, у ділянці черги, де люди стоять ще з ночі, та привітались з ними. "Сподіваюсь, ви не надто замерзли", - сказав король, а принц Вільям подякував за готовність чекати настільки довго. Люди у відповідь висловлювали співчуття та підбадьорилися.

The King greets people currently queuing to see Queen Elizabeth II's coffin



Latest https://t.co/mVlxDQ7xNW pic.twitter.com/SEeajLpA5E — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 17, 2022

Оглядачі побачили у цьому жесті прагнення нового монарха до більш неформального й наближеного до людей стилю правління.

На ранок прогнозований час очікування у черзі на прощання з Єлизаветою ІІ перевищував 24 години, приєднання до черги ще раз призупиняли через завелику кількість охочих і знову відкрили лише опівдні. Зараз час очікування скоротився до 14 годин.

У п'ятницю в Нацслужбі здоров’я повідомили, що за увесь час допомоги медиків потребували вже 435 осіб серед тисяч людей, які стояли у черзі. Найчастіше причиною ставало те, що люди непритомніли від втоми, дехто при цьому отримав травми голови. Близько 40 знадобилася госпіталізація.

Нагадаємо, 14 вересня труна з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II прибула до Вестмінстерського палацу і чотири дні усі охочі мають змогу попрощатися з покійною монархинею. Прощання триває цілодобово.

Похорон Єлизавети II відбудеться 19 вересня. На церемонії очікують близько 2000 осіб.