Король Британії та принц Вільям прийшли до людей у гігантській черзі на прощання з Єлизаветою ІІ

Король Британії Чарльз ІІІ та принц Вільям несподівано прийшли привітатися з людьми, які годинами стоять у багатокілометровій черзі, щоб віддати шану померлій королеві Єлизаветі ІІ у Вестмінстерській залі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Чарльз ІІІ і принц Вільям без попередження з’явилися поруч з чергою на Набережній Альберта, у ділянці черги, де люди стоять ще з ночі, та привітались з ними. "Сподіваюсь, ви не надто замерзли", - сказав король, а принц Вільям подякував за готовність чекати настільки довго. Люди у відповідь висловлювали співчуття та підбадьорилися.

The King greets people currently queuing to see Queen Elizabeth II's coffin



