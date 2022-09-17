Чергу на прощання з Єлизаветою ІІ остаточно закрили для приєднання

Чергу на прощання з королевою Британії Єлизаветою ІІ у Вестмінстерській залі остаточно закрили для приєднання.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

"Доступні місця у черзі заповнені і приєднання остаточно зупиняється. Талони на усі часові слоти вже роздані, і максимально можлива кількість людей зможуть віддати шану… Дякуємо за розуміння", - повідомили у Міністерстві цифровізації й культури о пів на сьому за Києвом.

The accessible queue for Lying-in-State has reached full capacity and is now permanently closed



Wristbands for all time slots are allocated so that as many people as possible can pay their respects



Please do not join the queue at Tate Britain. Thank you for your understanding pic.twitter.com/wKruNLCxiK — Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 17, 2022

Перед цим приєднання до черги кілька разів тимчасово закривали через завелику кількість людей, а орієнтовний час очікування на ранок 17 вересня складав понад 24 години. Парк Св. Якова, Грін Парк та територія довкола Букінгемського палацу протягом дня також були переповнені.

Emilio Morenatti/AP

Green Park, avoid if you can, it’s crazy the way they’ve blocked all sensible entry points pic.twitter.com/EzJD2X7vCq — Kevin Dixie 💧 (@kevindixie) September 17, 2022

Нагадаємо, вдень до людей у черзі несподівано прийшли король Чарльз ІІІ та принц Вільям.

До похорону Єлизавети ІІ, що відбудеться 19 вересня, залишається трохи більше доби. На церемонії очікують близько 2000 осіб.