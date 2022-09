Чергу на прощання з Єлизаветою ІІ остаточно закрили для приєднання

Чергу на прощання з королевою Британії Єлизаветою ІІ у Вестмінстерській залі остаточно закрили для приєднання.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

"Доступні місця у черзі заповнені і приєднання остаточно зупиняється. Талони на усі часові слоти вже роздані, і максимально можлива кількість людей зможуть віддати шану… Дякуємо за розуміння", - повідомили у Міністерстві цифровізації й культури о пів на сьому за Києвом.

