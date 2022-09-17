Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Чергу на прощання з Єлизаветою ІІ остаточно закрили для приєднання

Субота, 17 вересня 2022, 19:38

Чергу на прощання з королевою Британії Єлизаветою ІІ у Вестмінстерській залі остаточно закрили для приєднання.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

"Доступні місця у черзі заповнені і приєднання остаточно зупиняється. Талони на усі часові слоти вже роздані, і максимально можлива кількість людей зможуть віддати шану… Дякуємо за розуміння", - повідомили у Міністерстві цифровізації й культури о пів на сьому за Києвом. 

Перед цим приєднання до черги кілька разів тимчасово закривали через завелику кількість людей, а орієнтовний час очікування на ранок 17 вересня складав понад 24 години. Парк Св. Якова, Грін Парк та територія довкола Букінгемського палацу протягом дня також були переповнені.

Emilio Morenatti/AP
Emilio Morenatti/AP

Нагадаємо, вдень до людей у черзі несподівано прийшли король Чарльз ІІІ та принц Вільям.  

До похорону Єлизавети ІІ, що відбудеться 19 вересня, залишається трохи більше доби. На церемонії очікують близько 2000 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія

Статті

В НАТО без ПДЧ: як Україні повторити успіх Фінляндії та Швеції

Фінський та шведський приклад блискавичного вступу до Альянсу стає цікавим для України. Що може винести Київ із досвіду цих країн?
16 вересня 2022 — Маріанна Фахурдінова, Центр "Нова Європа"

Ультраправий прорив: чи зменшить коаліція з радикалами підтримку України Швецією

Чи означатиме перемога ультраправих на виборах у Швеції відмову від допомоги Україні? Не зовсім, навіть попри те, що російські пропагандисти вже стримано святкують.
16 вересня 2022 — Роман Горбик, для Європейської правди

Угорщина – більше не демократія. Але чи матиме це наслідки для Орбана?

Угорщина більше не є демократичною державою, переконані європейські депутати. Вона порушила усі основоположні цінності ЄС...
15 вересня 2022 — Тетяна Висоцька, для Європейської правди