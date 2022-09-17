У Мюнхені після двох років "ковідної" перерви відкрився Октоберфест

У Мюнхені 17 вересня після дворічної перерви через пандемію коронавірусу знову відкрився фестиваль пива Октоберфест, що існує вже 200 років і вважається найвідвідуванішим фестивалем світу.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Фестиваль відкрив мер Мюнхена Дідьє Рейтер - відкривши першу бочку пива і передавши келих прем’єру Баварії Маркусу Зьодеру.

Фестиваль триватиме до 3 жовтня, без вимоги масок та інших коронавірусних правил.

Водночас, в останній передфестивальний день представники федерації пивоварів Німеччини скаржилися уряду на свої економічні проблеми через побічні наслідки війни РФ проти України, зокрема, високі ціни на енергоносії та порушення традиційних ланцюжків постачання. За їхніми словами, без підтримки сотні підприємств сфери змушені будуть закритися.

За 200-річну історію Октоберфест скасовували лише 26 разів - через обидві світові війни і двічі - через спалах холери.

У 2019 році, на останньому "доковідному" фестивалі, його відвідали 6,3 млн гостей і випили понад 7,3 млн літрів пива. Фестиваль приносить орієнтовно 1,2 млрд євро.



