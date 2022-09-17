В Мюнхене после двух лет "ковидного" перерыва открылся Октоберфест

В Мюнхене 17 сентября после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса снова открылся фестиваль пива Октоберфест, который существует уже 200 лет и считается самым посещаемым фестивалем в мире.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Фестиваль открыл мэр Мюнхена Дидье Рейтер - открыв первую бочку пива и передав бокал премьеру Баварии Маркусу Зёдеру.

Фестиваль продлится до 3 октября, без требования масок и других коронавирусных правил.

В последний предфестивальный день представители федерации пивоваров Германии жаловались правительству на свои экономические проблемы из-за побочных последствий войны РФ против Украины, в частности, высокие цены на энергоносители и нарушение традиционных цепочек поставок. По их словам, без поддержки сотни предприятий сферы вынуждены будут закрыться.

За 200-летнюю историю Октоберфест отменяли только 26 раз - из-за обеих мировых войн, дважды - из-за вспышки холеры, в последние два года - из-за пандемии коронавируса.

В 2019 году, на последнем "доковидном" фестивале, его посетили 6,3 млн гостей и выпили более 7,3 млн литров пива. Фестиваль приносит ориентировочно 1,2 млрд. евро.