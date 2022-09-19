Литва розглядає заборону в’їзду для громадян Білорусі

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що після того, як з понеділка країни Балтії та Польща припинили пускати росіян з туристичними шенгенськими візами, таке рішення розглядається і для громадян Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kauno diena.

"Це питання розглядається, йдуть дискусії і, мабуть, в той чи інший момент буде прийнято якесь рішення. Я дуже чітко бачу, що білоруський режим також бере участь у бойових діях, веде гібридну атаку з використанням нелегальних мігрантів проти Литви. Я думаю, що є дуже, дуже серйозні аргументи для включення в це рішення громадян Білорусі також", - сказала міністерка під час відвідування кордону Литви з Білоруссю в понеділок.

За її словами, йдеться про домовленості "на регіональному і навіть європейському рівні".

"Це моя особиста позиція, вона принципова, але, як ви розумієте, необхідно знайти регіональний консенсус і потім вжити тих заходів, щоб вони були дієвими", - сказала Білотайте.

Голова Служби охорони кордону Литви Рустам Любаєв повідомив, що з півночі до 9 ранку Литви не впустили 11 громадян Росії. "Більшість із них намагалися потрапити до Литви через КПП Кібартай. Інші намагалися проїхати через білорусько-литовський кордон", - сказав він. За його словами, латвійські колеги зранку сказали, що у них поки що не було жодного подібного випадку.

Як повідомлялося, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

Нагадаємо, ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Однак з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Раніше "Європейська правда" детально пояснювала, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.