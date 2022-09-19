Литва рассматривает запрет въезда для граждан Беларуси

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что после того как с понедельника страны Балтии и Польша прекратили пускать россиян с туристическими шенгенскими визами, такое решение рассматривается и для граждан Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kauno diena.

"Этот вопрос рассматривается, идут дискуссии и, видимо, в тот или иной момент будет принято какое-то решение. Я очень четко вижу, что белорусский режим также участвует в боевых действиях, ведет гибридную атаку с использованием нелегальных мигрантов против Литвы. Я думаю, что есть очень серьезные аргументы для включения в это решение и граждан Беларуси", - сказала министр во время посещения границы Литвы с Беларусью в понедельник.

По ее словам, речь идет о договоренностях "на региональном и даже европейском уровне".

"Это моя личная позиция, она принципиальна, но, как вы понимаете, необходимо найти региональный консенсус и затем принять меры, чтобы они были действенными", - сказала Билотайте.

Глава Службы охраны границы Литвы Рустам Любаев сообщил, что с полуночи до 9 утра Литвы не впустили 11 граждан России. "Большинство из них пытались попасть в Литву через КПП Кибартай. Другие пытались проехать через белорусско-литовскую границу", - сказал он. По его словам, латвийские коллеги утром сказали, что у них пока не было ни одного подобного случая.

Как сообщалось, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

Напомним, ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Ранее "Европейская правда" подробно объясняла, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.