Єврокомісія: збільшення Британією викидів стічних вод у море може порушувати угоду після Brexit

Європейська комісія повідомила членам Європарламенту в четвер, 1 вересня, що збільшення обсягу скидання неочищених стічних вод у Ла-Манш може бути порушенням торгової угоди з ЄС після Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Звертаючись до комітету Європейського парламенту з рибальства в четвер, представниця Європейської комісії сказала, що виконавча влада ЄС уважно стежить за ситуацією.

"Ми висловлюємо глибоку стурбованість цими неконтрольованими викидами та їхнім потенційним впливом на морське середовище та рибальство", — сказала вона.

Хоча Велика Британія більше не зв’язана екологічними стандартами ЄС після виходу з блоку, вона погодилася "не відступати від існуючих рівнів захисту навколишнього середовища", сказала представниця Єврокомісії.

Вона додала, що Угода про торгівлю та співробітництво містить зобов’язання не відступати від стандартів, які стосуються захисту та збереження морського середовища. Угода також вимагає від Сполученого Королівства не послаблювати та не знижувати рівень захисту навколишнього середовища.

Водоочисним спорудам Британії дозволено скидати неочищені стічні води в моря та річки у разі сильних дощів і ризику затоплення. Літо зі стабільно високими температурами та посухою призвело до того, що земля не в змозі поглинути останні сильні опади.

Скидання необроблених стічних вод зросло більш ніж удвічі за останні роки після значних скорочень бюджету Агентства навколишнього середовища Британії.

Уряд Британії опублікував попередження про забруднення десятків пляжів на південному узбережжі Англії, закликаючи людей не купатися в морі, але заперечив, що це порушує угоди з ЄС.

Урядове міністерство навколишнього середовища, продовольства та сільських справ заявило, що після виходу з ЄС Британія прийняла закони, які вимагають від водопровідних компаній зменшити частоту та обсяг скидів від зливових переливів і встановити нові монітори, щоб негайно повідомляти про будь-які скиди стічних вод у їхній місцевості.

Як повідомлялося, Бельгія слідом за Францією попросила від Лондона пояснень щодо неочищених стічних вод, що скидаються в Ла-Манш і Північне море.

Реакція Бельгії повторила заклики до правових і політичних заходів з боку євродепутатів від партії президента Франції Еммануеля Макрона. Вони попереджають, що в короткостроковій перспективі витоки можуть завдати шкоди водам на французькому узбережжі та морському біорізноманіттю.