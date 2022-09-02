ЕС: увеличение Британией выбросов сточных вод в море может нарушать соглашение после Brexit

Европейская комиссия сообщила членам Европарламента в четверг, 1 сентября, что увеличение объема сброса неочищенных сточных вод в Ла-Манш может быть нарушением торгового соглашения с ЕС после Brexit.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Обращаясь в комитет Европейского парламента по рыболовству в четверг, представитель Европейской комиссии сказала, что исполнительная власть ЕС внимательно следит за ситуацией.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность этими неконтролируемыми выбросами и их потенциальным влиянием на морскую среду и рыболовство", - сказала она.

Хотя Великобритания больше не связана с экологическими стандартами ЕС после выхода из блока, она согласилась "не отступать от существующих уровней защиты окружающей среды", сказала представитель Еврокомиссии.

Она добавила, что Соглашение о торговле и сотрудничестве содержит обязательство не отступать от стандартов, касающихся защиты и сохранения морской среды. Соглашение также требует от Соединенного Королевства не ослаблять и не снижать уровень защиты окружающей среды.

Водоочистительным сооружениям Британии разрешено сбрасывать неочищенные сточные воды в моря и реки в случае сильных дождей и риска затопления. Лето со стабильно высокими температурами и засухой привело к тому, что земля не может поглотить последние сильные осадки.

Сброс необработанных сточных вод вырос более чем в два раза за последние годы после значительных сокращений бюджета Агентства окружающей среды Британии.

Правительство Британии опубликовало предупреждение о загрязнении десятков пляжей на южном побережье Англии, призывая людей не купаться в море, но отрицало, что это нарушает соглашения с ЕС.

Правительственное министерство окружающей среды, продовольствия и сельских дел заявило, что после выхода из ЕС Британия приняла законы, требующие от водопроводных компаний уменьшить частоту и объем сбросов от ливневых переливов и установить новые мониторы, чтобы немедленно сообщать о любых сбросах сточных вод в их местности.

Как сообщалось, Бельгия вслед за Францией попросила от Лондона объяснений по поводу неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Ла-Манш и Северное море.

Реакция Бельгии повторила призывы к правовым и политическим мерам со стороны евродепутатов от партии президента Франции Эммануэля Макрона. Они предупреждают, что в краткосрочной перспективе истоки могут нанести ущерб водам на французском побережье и морском биоразнообразии.