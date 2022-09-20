У Грузії озброєний чоловік взяв заручників у банку: вимагає $2 млн, вертоліт і прапор Росії

В грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік захопив заручників у філії "Банку Грузії" та погрожує підірвати вибуховий пристрій, якщо не буде виконано його вимоги.

Про це повідомило видання "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Грабіжник - чоловік у військовій формі та балаклаві - стверджує, що вибуховий пристрій, встановлений біля входу у відділення банку, буде приведений у дію, якщо поліція розпочне штурм. На тілі у нього закріплене обладнання, схоже на детонатори.

Зловмисник вимагає 2 мільйони доларів, мікроавтобус та вертоліт, на якому він залишить територію, прапор Росії та "анкесі" - у перекладі з грузинської мови це означає "вудка" (силовики часто називають так рацію).

Свої вимоги він публікує у Facebook через одного із заручників.

За даними МВС Грузії, у банку - 12 заручників. Повідомлень про те, що серед них є поранені, не надходило.

На місце мобілізовано сили спецназу, бригади "швидкої" та пожежні машини.

Розпочато розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають протиправне придбання-зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, терористичний акт та захоплення заручників у терористичних цілях.

21 жовтня 2020 року збройне пограбування банку сталося у місті Зугдіді.

Злочинець у камуфляжі та озброєний автоматом і гранатою, зайшов у філію "Банку Грузії", взяв у заручники співробітників та зажадав викуп у розмірі пів мільйона доларів. Поліція виконала вимоги грабіжника, він утік і поліції не вдалося з'ясувати його місце перебування.