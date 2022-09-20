Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Грузии вооруженный мужчина взял заложников в банке: требует $2 млн, вертолет и флаг России

Вторник, 20 сентября 2022, 13:59

В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в филиале "Банка Грузии" и угрожает привести в действие взрывное устройство, если не будут выполнены его требования.

Об этом сообщило издание "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Грабитель - мужчина в военной форме и балаклаве - утверждает, что взрывное устройство, установленное у входа в отделение банка, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Злоумышленник требует 2 миллиона долларов, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России и "анкеси" - в переводе с грузинского языка это означает "удочка" (силовики часто называют так рацию).

Свои требования он публикует в Facebook через одного из заложников.

По данным МВД Грузии, в банке - 12 заложников. Сообщений о том, что среди них есть раненые, не поступало. 

На место мобилизованы силы спецназа, бригады "скорой помощи" и пожарные машины.

Начато расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, террористический акт и захват заложников в террористических целях.

21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди.

Преступник в камуфляже, вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал "Банка Грузии", взял в заложники сотрудников и потребовал выкуп в размере полмиллиона долларов. Полиция выполнила требования грабителя, он сбежал, и полиции не удалось выяснить его местонахождение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия

Статьи

Законы за 7,5 млрд евро. Как Орбан получит деньги ЕС и продолжит "войну" за распад Союза

Очень похоже, что венгерский премьер выиграет этот раунд в своей "войне" с Евросоюзом и не потеряет деньги. Для этого он готов пойти на небольшую жертву...
20 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Как ввести всемирное энергетическое эмбарго для России

Краткосрочные потери от полного энергетического эмбарго более заметны, чем выгоды. Но такое решение все равно возможно...
19 сентября 2022 — Кевин Берри, Ирина Сикора, Vox Ukraine

"Решение о переговорах с РФ и о победе будет принимать Зеленский". Интервью посла США

Посол США Бриджит Бринк: "С 24 февраля мы предоставили в бюджет Украины 8,5 млрд... Такую поддержку не оказывала вам ни одна другая страна. Это огромные суммы" (укр.)
19 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда