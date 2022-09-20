В Грузии вооруженный мужчина взял заложников в банке: требует $2 млн, вертолет и флаг России

В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в филиале "Банка Грузии" и угрожает привести в действие взрывное устройство, если не будут выполнены его требования.

Об этом сообщило издание "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Грабитель - мужчина в военной форме и балаклаве - утверждает, что взрывное устройство, установленное у входа в отделение банка, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Злоумышленник требует 2 миллиона долларов, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России и "анкеси" - в переводе с грузинского языка это означает "удочка" (силовики часто называют так рацию).

Свои требования он публикует в Facebook через одного из заложников.

По данным МВД Грузии, в банке - 12 заложников. Сообщений о том, что среди них есть раненые, не поступало.

На место мобилизованы силы спецназа, бригады "скорой помощи" и пожарные машины.

Начато расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, террористический акт и захват заложников в террористических целях.

21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди.

Преступник в камуфляже, вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал "Банка Грузии", взял в заложники сотрудников и потребовал выкуп в размере полмиллиона долларов. Полиция выполнила требования грабителя, он сбежал, и полиции не удалось выяснить его местонахождение.