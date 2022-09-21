Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Столтенберг: промова Путіна показала, що війна не йде за планом

Середа, 21 вересня 2022, 16:32

Промова президента РФ Владіміра Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що війна не йде за планом Путіна.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у інтерв’ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Столтенберг зауважив, що промова Путіна про часткову мобілізацію є "ескалацією, але не сюрпризом".

"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо підтримувати Україну. Промова президента Путіна демонструє, що війна не йде за планами президента Путіна. Він сильно прорахувався", - сказав Єнс Столтенберг.

За його словами, Путін думав, що зможе встановити контроль над Україною впродовж кількох днів.

"Він був змушений вийти з півночі України. Потім він розпочав великий наступ на Донбасі, цей наступ зупинили українські сили і тепер українці виявилися спроможними звільняти територію. Промова і часткова мобілізація в Росії просто демонструють, що він прорахувався, допустив великі стратегічні помилки", - вважає Єнс Столтенберг.

Президент РФ Владімір Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський не вірить, що міжнародна спільнота дозволить Владіміру Путіну застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "неможливо зазирнути в голову" Путіну.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Столтенберг Війна з РФ

Статті

Загроза від Трампа, і не лише. Як вплинуть на Україну вибори-2022 у США

Трампісти-республіканці є найбільшою загрозою для майбутньої підтримки України... Києву потрібно створити у Конгресі свою "групу підтримки"...
21 вересня 2022 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа", Вашингтон-Київ

Шляхи солідарності: як транспортна ініціатива прискорила інтеграцію України до ЄС

Нова ініціатива стала зменшеною моделлю довготривалої економічної співпраці між Україною та ЄС, показавши її можливості та "слабкі" місця.
21 вересня 2022 — Євгенія Григор'єва, Ірина Сушко, для Європейської правди

Шлях до членства у новому форматі: які зміни відкрив для України статус кандидата

Рамка відносин з ЄС тепер має змінитися... Варто знайти відповідь на запитання: що ж дає новий статус, що він змінює для України?
20 вересня 2022 — Іван Нагорняк, Дмитро Ливч, Юлія Шаіпова, для Європейської правди