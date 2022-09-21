Столтенберг: промова Путіна показала, що війна не йде за планом

Промова президента РФ Владіміра Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що війна не йде за планом Путіна.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у інтерв’ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Столтенберг зауважив, що промова Путіна про часткову мобілізацію є "ескалацією, але не сюрпризом".

"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо підтримувати Україну. Промова президента Путіна демонструє, що війна не йде за планами президента Путіна. Він сильно прорахувався", - сказав Єнс Столтенберг.

За його словами, Путін думав, що зможе встановити контроль над Україною впродовж кількох днів.

"Він був змушений вийти з півночі України. Потім він розпочав великий наступ на Донбасі, цей наступ зупинили українські сили і тепер українці виявилися спроможними звільняти територію. Промова і часткова мобілізація в Росії просто демонструють, що він прорахувався, допустив великі стратегічні помилки", - вважає Єнс Столтенберг.

Президент РФ Владімір Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський не вірить, що міжнародна спільнота дозволить Владіміру Путіну застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "неможливо зазирнути в голову" Путіну.





