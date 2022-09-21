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Столтенберг: речь Путина показала, что война не идет по плану

Среда, 21 сентября 2022, 16:32

Речь президента РФ Владимира Путина и частичная мобилизация в России показывают, что война не идет по плану Путина.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Столтенберг заметил, что речь Путина о частичной мобилизации является "эскалацией, но не сюрпризом".

"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Речь президента Путина демонстрирует, что война не идет по планам президента Путина. Он сильно просчитался", - сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, Путин думал, что сможет установить контроль над Украиной в течение нескольких дней.

"Он был вынужден выйти с севера Украины. Затем он начал большое наступление на Донбассе, это наступление остановили украинские силы и теперь украинцы оказались способны освобождать территорию. Выступление и частичная мобилизация в России просто демонстрируют, что он просчитался, допустил большие стратегические ошибки", - считает Йенс Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку "невозможно заглянуть в голову" Путину.

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Столтенберг Война с РФ

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