Франція відправить слідчих для розслідування воєнних злочинів в Ізюмі

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна оголосила, що її країна відправить до України місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні в Ізюмі Харківської області воєнні злочини.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Колонна сказала під час засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із ситуацією в Україні в четвер.

"Щойно у квітні стало відомо про злочини, скоєні в Бучі, ми відправили дві групи слідчих в України. Три місяці вони допомагали українському правосуддю терпляче й ретельно відновлювати факти, і ми подарували мобільну лабораторію для аналізу ДНК", – сказала вона.

"Тепер, коли світові стало відомо про нові злочини в Ізюмі, ми вирішили направити ще одну місію підтримки слідчих на місцях, тому що там, де діє Росія, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має ґрунтуватися на фактах та доказах", – наголосила глава французької дипломатії.

Місто Ізюм Харківської області було звільнення від російської окупації на початку вересня під час контрнаступу українських сил. У ньому було виявлено масове поховання на понад 440 тіл. Західні лідери гостро відреагували на це.

З’ясувалося, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.

Раніше стало відомо, що ООН готує групу працівників, яка вирушить до Ізюма і вивчить докази тортур російських сил.