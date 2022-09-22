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Франция отправит следователей для расследования военных преступлений в Изюме

Четверг, 22 сентября 2022, 23:13

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила, что ее страна отправит в Украину миссию поддержки для следователей, которые расследуют совершенные в Изюме Харьковской области военные преступления.

Как сообщает "Европейская правда", такое Колонна сказала на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Украине в четверг.

"Только что в апреле стало известно о преступлениях, совершенных в Буче, мы отправили две группы следователей в Украину. Три месяца они помогали украинскому правосудию терпеливо и тщательно восстанавливать факты, и мы подарили мобильную лабораторию для анализа ДНК", - сказала она.

"Теперь, когда миру стало известно о новых преступлениях в Изюме, мы решили направить еще одну миссию поддержки следователей на местах, потому что там, где действует Россия, используя пропаганду и дезинформацию, правосудие должно основываться на фактах и ​​доказательствах", – подчеркнула глава французского. дипломатии

Город Изюм Харьковской области был освобожден от российской оккупации в начале сентября во время контрнаступления украинских сил. В нем было обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел. Западные лидеры остро отреагировали на это.

Выяснилось, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что ООН готовит группу работников, которая отправится в Изюм и изучит доказательства пыток российских сил.

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Франция Война с РФ

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