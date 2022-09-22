Мобілізація в Росії не вирішить багатьох проблем їхньої армії – Пентагон

Хоча часткова мобілізація, оголошена президентом РФ Владіміром Путіним, може вирішити проблему із нестачею особового складу російських сил, існує низка інших проблем, які додаткова кількість військових може ускладнити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

"За нашою оцінкою, в Росії піде час на підготовку, навчання й екіпірування нових сил. Також важливо зазначити, що тоді як це для Росії в багатьох відношеннях може вирішити проблему нестачі живої сили, незрозуміло, чи це може вирішити питання командного складу, матеріально-тилового забезпечення, життєзабезпечення і, що важливо, бойового духу, що ми бачили на прикладі російських сил в Україні", – сказав він.

Представник американського Міноборони уточнив, що наразі невідомий засяг згаданих проблем у російських силах, але з огляду на те, що вже спостерігалося під час повномасштабного вторгнення в Україну, є підстави вважати, що ці питання продовжать переслідувати їх.

"Ми вже бачили ті системні виклики, які постали перед їхніми (російськими) силами, і, на мою думку, їм ще належатиме з ними розібратися", – підсумував він.

Як відомо, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Пізніше міністр оборони Сергєй Шойгу підтвердив, що на службу прикличуть 300 тисяч військовослужбовців резерву. Західні лідери сприйняли це як визнання слабкості РФ і того, що війна йде не за планом.

У британській розвідці вважають, що Росія постане перед логістичними та адміністративними проблемами.